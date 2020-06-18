رئيس جامعة القناة تفتتح مستشفى العزل بسعة 114 سريرا و14أخرى للعناية المركزة

الإسماعيلية - السيد فلاح

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال افتتاحها مستشفى العزل داخل المستشفى الجامعى والذى يحوى 4 أدوار بها 14 سريرا عناية مركزة و114 سرير داخلى وغرفة عمليات وأسرة للغسيل الكلوى ومعمل تحاليل متكامل ودور كامل لسكن الأطقم الطبية يشتمل على 90 سريرًا ومداخل ومخارج خاصة للمرضى والأطقم الطبية.

وأشارت رئيس الجامعة، إلى أن المستشفى خصص دورا كاملا لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى والجامعة وأسرهم.

رافق الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وكان فى استقبالهم كلا من الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور عادل حسن، المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعية.

وحضر الافتتاح الدكتور نادر النمر، نائب مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور سيد فياض، ناىب مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابى، مديرالمستشفى والدكتور عماد عبد الغفار، رئيس قسم التخدير و الرعاية المركزة.

واوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن مستشفى العزل أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات بعد افتتاحها اليوم والتى تعد مستشفى متكامل لخدمة الحالات المصابة.