رئيسة مجلس النواب الأمريكى: ترامب غير لائق أخلاقيا

كتب سمير حسنى

اعتبرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن ما كشفه مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في مذكراته، يدل على أن الرئيس دونالد ترامب "غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسا".

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مهاجمة الجمهوريين: "من الواضح أن الرئيس ترامب غير لائق أخلاقيا وغير مستعد فكريا ليكون رئيسا للولايات المتحدة. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي".

وأضافت أنها تجري مشاورات مع كبار النواب الديمقراطيين حول إمكانية استدعاء بولتون للاستماع إلى شهادته.، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.