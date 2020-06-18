اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 03:23 م
خالد صلاح
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دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

الخميس، 18 يونيو 2020 03:16 م
دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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تبيّن أن فيروس كورونا المستجد معدٍ في صفوف العائلات مرتين أكثر من أمراض مماثلة مثل سارس مع تسجيل عدد كبير من الإصابات الإضافية قبل أن تظهر أي أعراض على المصاب بكوفيد-19.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، قال باحثون من الصين والولايات المتحدة، إن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على خفض عدد الإصابات الجديدة مع استمرار الوباء.

وباستخدام بيانات 350 مصاباً بكوفيد-19 ونحو 2000 من أقاربهم في مدينة جوانجتشو الصينية، قدّر الباحثون معدل الهجوم الثانوى للفيروس، أى احتمال أن ينقل الشخص المصاب المرض إلى شخص آخر.

وتبين لهؤلاء أن احتمال نقل الفيروس من مريض إلى شخص آخر لا يعيش معه يبلغ 2.4 %، فيما يقفز هذا الرقم إلى 17.1 % بين سكان المنزل الواحد.

ووجد الباحثون أن احتمال إصابة أحد أفراد الأسرة أو الشريك بكوفيد-19 أعلى مرتين من احتمال انتقال سارس و3 مرات أعلى من فيروس «ميرس».

وخلصوا إلى أن احتمال نقل مصاب بكوفيد-19 العدوى إلى أحد أفراد الأسرة أو زميله في السكن، أعلى بشكل ملحوظ، ليصل إلى 39% قبل بدء ظهور أعراض الفيروس عليه من بعده.

وهذا يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل بسهولة خلال فترة الحضانة وقد ينتقل عن طريق الأفراد الذين لا يعرفون أنهم مصابون.  


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