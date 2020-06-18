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خلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه.. والسبب خطة الضم .. اعرف القصة الكاملة

الخميس، 18 يونيو 2020 05:42 م
خلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه.. والسبب خطة الضم .. اعرف القصة الكاملة نتنياهو وجانتس
كتب- هاشم الفخراني

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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتمرير مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام القريبة حتى لو رفض وزير الدفاع بانى جانتس دعم المخطط.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله فى أحاديث مغلقة ، إنه سيمرر قرار الضم فى الحكومة حتى لو عارضه بانى، حيث سيتم تمرير القانون بأغلبية صوت واحد، وهو الوزير يوعاز هنذل، إذ أعلن عن دعمه الضم حتى لو عارضه جانتس، فى حين لا يلزم قانون الاحتلال العودة للكنيست للحصول على موافقة الأغلبية لخطوة الضم، إذ لا ينوى نتنياهو عرض مشروع قانون الضم على الكنيست.

وربط نتنياهو بين معارضة تحالف جانتس لخطة الضم بشكلها الحالى وبين الذهاب نحو انتخابات جديدة، وعاد للتذكير بالانتخابات أكثر من مرة هذا الأسبوع، فى إشارة لوجود خلافات جوهرية داخل الائتلاف الحكومي.

وقالت الصحيفة إنه "إذا حصل نتنياهو على ضوء أخضر من واشنطن لأى فسيتوجه نحو الضم بكل قوة".


نتنياهو

بانى جانتس

إسرائيل

الضفة الغربية

خطة الضم

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