حملة للقضاء على 1000 خفاش فى منزل مهجور بالخانكة"صور

القليوبية نيفين طه

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بالتعاون مع فريق معهد بحوث النباتات بوزارة الزراعة، بحملة للقضاء علي الخفافيش الموجودة بمنزل مهجور بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وقامت اللجنة برش الخفافيش بالغاز وغلق المنزل المهجور عليهم لمدة 5 أيام للقضاء عليهم، ثم يتم تنظيف المنزل وتطهيره بالكامل.

قال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، أنه فور تلقية بلاغا بعثور الأهالي علي كمية من الخفافيش بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة، تم علي الفور تشكيل لجنة من الرسم الهندسي وشؤون البيئة.

وأوضح رئيس مدينة الخانكة في تصريح خاص لليوم السابع، أن اللجنة تفقدت المنزل المكون من طابقين وقامت بتصوير الخفافيش الموجودة به حتي يتم التعرف عليها والتعامل معها حيث يبلغ عدد الخفافيش الموجودة 1000خفاش بالمنزل وجاري التعامل معه للقضاء عليها.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.