حملات توعية للوقاية من كورونا بمركز نخل وسط سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الإدارة الصحية بمركز نخل بوسط سيناء تنفيذها حملات توعية بالوقاية من فيروس كورونا ، تضمنت توزيع مطبوعات وعقد ندوات استهدفت المواطنين فى مقرات المصالح الحكومية .

واوضح البيان انه بناًء على تعليمات الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء و الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى ، ومحسن صبحى مراقب عام المديرية و الدكتورمصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل ، تم تنفيذ حملة عمل توعية بالإدارة الزراعية بنخل، والإدارة التعليمية وعددا من المقرات الحكومية، قدمها محمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بإدارة نخل الصحية ، وبحضور المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناءعن مرض كورونا المستجد COVID-19 .

وتم خلال الحملة عرض نبذه عن مرض كورونا المستجد COVID-19 من حيث فترة الحضانة، وأعراض المرض، وطرق إنتقال العدوى.

وتم توجيه الجمهور بالأساليب الصحية السليمة عند العطس واستخدم المناديل الورقية والتخلص الآمن منها، والغسيل الأمن للأيدى بالماء والصابون بإستمرار واستخدام الواقيات الشخصية واستخدم الكحول والكلور فى التطهير، وكيفية رفع كفاءة الجهاز المناعى للجسم بإتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفاكهة.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء اليوم اطلاقها دورة تدريبية عن أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا ودور الشباب الواعى فى التصدى للجائحة .

وعقدت الدورة إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمشاركة إدارة التدريب و الخدمة الاجتماعية الطبية، وإحدى الجمعيات الأهلية تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و تكليفات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، والدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائي.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف إن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى المعرفة الصحية بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحة الفيروس، وكذلك التأهب والاستعداد للاستجابة للتفشى الوبائى .

اضاف ان ذلك يأتى فى اطار الحد من انتقال المرض بين البشر من خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية وخصوصا فى حالات العزل المنزلى وأهم الاشتراطات الصحية بغرف العزل، طرق الوقاية عند التعامل مع حالات الإصابة المؤكدة والمُشتبه فيها بمرض كوفيد-19.