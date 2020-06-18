حفظ التحقيقات فى حريق سطح مستشفى الهلال برمسيس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام حفظ التحقيقات في حريق نشب أعلى سطح مستشفى الهلال في شارع رمسيس لعدم وجود شبه جنائية.

كانت النيابة كلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة أن غرفة النجدة تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح مستشفي الهلال، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وتمكنت القوات من إخماد النيران التي اندلعت أعلى سطح المستشفى في كمية من الأوراق الأرشيفية التي كانت موجودة في مكان الحريق. تم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.