اليوم السابع
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جيش تركيا يتحدى الحكومة العراقية بتدمير 500 هدف للأكراد شمال بغداد

الخميس، 18 يونيو 2020 11:14 ص
جيش تركيا يتحدى الحكومة العراقية بتدمير 500 هدف للأكراد شمال بغداد غارة جوية _ صورة أرشيفية
وكالات

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بعد تدخلاتها العسكرية فى سوريا وليبيا، تواصل تركيا عربدتها فى المنطقة بهجوم سافر على شمال العراق، رغم اعتراض الحكومة العراقية لما يقوم به القوات التركية ضد الأكراد بشمال العراق، إلا أن ميليشيات أردوغان أعلنت، اليوم الخميس، إن قواتها أصابت أكثر من 500 هدف لمقاتلين أكراد فى شمال العراق فى إطار عملية تنفذها فى المنطقة ضد حزب العمال الكردستانى، كما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأصابت طائرات مقاتلة تركية، أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستانى فى مناطق مختلفة من شمال العراق يومى الأحد والثلاثاء فى غارتين منفصلتين زعمت أنقرة إنهما تأتيان ردا على تزايد هجمات الأكراد.

وأطلقت تركيا "عملية مخلب النمر" يوم الثلاثاء فى منطقة حفتانين فى شمال العراق، وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن طائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر أصابت ودمرت أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكردستانى فى 36 ساعة.

 


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بغداد

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