اليوم السابع
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جهاز أسيوط يقرر توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية مجانا طوال فترة الامتحانات

الخميس، 18 يونيو 2020 10:17 ص
جهاز أسيوط يقرر توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية مجانا طوال فترة الامتحانات جهاز أسيوط يقرر توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة
كتب ــ أحمد حسن

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أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة بالمجان طوال أيام الامتحانات من مدينة أسيوط الجديدة إلى مقر اللجنة بمحافظه أسيوط (ذهاب وعودة) وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء، وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم أولياء الأمور والتخفيف والتيسير علي الطلاب، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية حفاظا على سلامة الطلاب.
 
جهاز أسيوط يقرر توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة
جهاز أسيوط يقرر توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة
 
وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، لتنفيذ حملات تطهير وتعقيم للمدارس التى من المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة بها، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء. 
 
وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ عدة أعمال نظافة ورفع مخلفات بالمبانى والأفنية لإجمالى (5) مدارس، مؤكداً استمرار أعمال التطهير والتعقيم اللازم طوال فترة الامتحانات حرصاً على السلامة العامة للطلاب.  
 
وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، مواصلة حملات التطهير والتعقيم بالمراكز التجارية عقب تطبيق الحظر للاستفادة من التوقيت وسهولة حركة فرق المكافحة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اسيوط الجديده

مدينه الشروق

طلاب الثانوية العامه

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