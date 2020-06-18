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جامعة قناة السويس: 190 ألف طالب رفعوا البحوث بمنصة الجامعة بنسبة 97.3%

الخميس، 18 يونيو 2020 12:00 ص
جامعة قناة السويس: 190 ألف طالب رفعوا البحوث بمنصة الجامعة بنسبة 97.3% الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
كتب محمد صبحى

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كشفت الدكتورة ماجدة هجرس، عن إعداد طلاب فرق النقل الذين تقدموا بالبحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020 وبدء انطلاق اعمال الكنترول من خلال المنصة الالكترونية التى دشنتها الجامعة وموعد اعلان النتائج للطلاب  ، واستعدادات الجامعة لاتمام امتحانات الفرق النهائية وما هى الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس،  إن نسبة من تقدموا بالبحوث من طلاب فرق النقل على مستوى جميع الكليات وتم رفعها على المنصة الخاصة بالجامعة  بلغ 97.3 % من إجمالى الطلاب وذلك خلال الفترة التى وضعتها الكليات كجدول زمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل، مشيرة إلى أن عدد الابحاث المطلوب رفعها على منصة الجامعة من طلاب فرق النقل لكل المقررات الدراسية 190789 بحث وتم رفع فى حدود  190 الف بحث من قبل الطلاب موضحة أنه طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات يمنح الطلاب فرصة ثانية لتقديم البحوث، لافتة إلى أن هناك عددا من الطلاب الذى تأخروا عن تقديم البحوث قدموا أعذارا للكليات وبالتالى سيتم منحهم فرصة ثانية.

وأوضحت رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة دشنت منصة إلكترونية تم خلالها استقبال البحوث من طلاب الكليات بفرق النقل، وتعتبر مثل الكنترول  وتم إحالة  إلى اعضاء هيئة التدريس وأساتذة المواد تمهيدا  للبدء فى أعمال الكنترول والتصحيح والتقويم تمهيدا لإعلان النتائج خلال 3 اسابيع من الآن، مؤكدة أنه تم الانتهاء من وضع الجداول الزمنية لامتحانات الفرق النهائية طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتى من المقرر أن تبدأ أعمالها من 1 يوليو وحتى 22 يوليو فيما يخص المواد النظرية والمقررات الدراسية ، اما متطلبات الجامعة فتم تحديد موعد لها من 25 يوليو وحتى 28 يوليو ، موضحة أنه عقب الانتهاء من ذلك سيتم استكمال   تدريس الاجزاء العملية والاكلينكية فى الكليات العملية .

واستطردت :" جامعة قناة السويس ستعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد لحماية أبناءنا الطلاب من خطر العدوى والحفاظ على حياتهم ، مشيرة إلى أنه  تم الانتهاء من وضع أرقاما لجلوس فى قاعات الامتحانات والمدرجات مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى داخل اللجان الامتحانية والمسافات الآمنة بين الطلاب، وأنه فى مطلع الأسبوع المقبل سيتم العمل على بدء عمليات التعقيم العميق من جانب أحد الشركات لكل منشآت الجامعة وذلك وفق لبرتوكولا وزارة الصحة فى التعقيم ، مع اتخاذ إجراءات التعقيم الذاتى بصورة يومية من قبل الإدارة الطبية بالجامعة .

واوضحت الدكتورة هبة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ، أن الجامعة وضعت بوابات وكبائن تعقيم على بوابات الجامعة  ، موضحة أنه تم توفير أيضا كواشف لقياس درجة  حرارة كل المترددين على للجامعة بالإضافة إلى العمل على قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للجان الامتحانية ، مع إلزام الطلاب بارتداء الكمامات تنفيذا لقرار الحكومة بوجوب ارتداءها مع توفير كمامات للطلاب بالجامعة ومنحها للمخالفين لارتدائها .

 


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