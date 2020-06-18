اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تزاحم الصينيين للكشف عن إصابات كورونا واختبار 350 ألف شخص حتى الآن.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 12:15 م
تزاحم الصينيين للكشف عن إصابات كورونا واختبار 350 ألف شخص حتى الآن.. صور الصين
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

احتشد الآلاف من سكان العاصمة الصينية بكين انتظارا لإجراء الاختبارات للكشف عن إصاباتهم بفيروس كورونا من عدمه في مشهد شائع في الأيام الأخيرة ببكين، التي اختبرت أكثر من 350 ألف شخص حتى الآن مع توقع المزيد، وفقا لتقرير لوكالة رويترز.

الصين 1

هذه الإجراءات هي جزء من استجابة "زمن الحرب" في المدينة لارتفاع 158 حالة إصابة منذ الأسبوع الماضي، ويرتبط معظمها بسوق شينفادي لبيع المواد الغذائية بالجملة.

وأوضح مسئولون أن السكان يحتاجون الآن إلى نتيجة سلبية على اختبار الحمض النووي للسفر، وكذلك لزيارة بعض مناطق الجذب أو العودة إلى العمل في الصناعات التي تنطوي على مناولة الطعام.

الصين 2

هذا بالإضافة إلى الاختبارات الإلزامية لأولئك الذين لديهم روابط مباشرة إلى السوق واتصالاتهم الوثيقة، وكذلك الأشخاص في الأحياء المجاورة والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

قد يكون هذا عددًا كبيرًا، كما يقول المسؤولون إن حوالي 200 ألف شخص من جميع أنحاء بكين زاروا شينفادي منذ 30 مايو، وقال بان شو هونغ ، نائب مدير مكتب الأمن العام لبلدية بكين "إن كفاءة الاختبار عالية".

الصين 3
الصين 3
الصين 3
الصين 3
الصين 3

وقد ارتبط عودة ظهور فيروس كورونا في بكين خلال الأسبوع الماضي ، والذي أصاب أكثر من 100 شخص وأثارت مخاوف من انتشار العدوى ، بمركز شينفادي الغذائي الضخم في المدينة.

برزت أسواق الغذاء المترامية الأطراف في الصين كأرض خصبة لتكاثر الفيروس التاجي ، الذي أصاب الآن أكثر من 8 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم تم تتبع أول مجموعة رئيسية من الإصابات إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان ، حيث يعتقد أن الخفافيش والحيوانات البرية الأخرى معروضة للبيع.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

كورونا بالصين

عدوى كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة