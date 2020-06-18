ترامب يستقبل نظيره البولندي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل نظيره البولندي أندري دودا، في أول زيارة لزعيم أجنبي إلى البيت الأبيض منذ بدء أزمة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأميركية الأربعاء.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكيناني وفق " فرنسا 24 " إنّ القمة بين الرئيسين الأميركي والبولندي ستعقد الأربعاء المقبل في 24 يونيو الجاري.

وأضافت أنّ الرئيسين سيناقشان خلال الاجتماع مواضيع عدة، بينها "تعزيز التعاون" بين بلديهما في مجالات الدفاع والتجارة والطاقة وأمن الاتصالات".

وبحسب وسائل إعلام بولندية، قد تكون زيارة دودا إلى واشنطن مناسبة للإعلان عن نقل عسكريين أميركيين من ألمانيا إلى بولندا التي تسعى منذ فترة طويلة إلى تعزيز الوجود الأميركي على أراضيها.

وكان ترامب أعلن الإثنين أنّه قرّر خفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا بمقدار النصف لأنّ برلين "متخلّفة" عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي وتتعامل "بشكل سيّئ" مع الولايات المتحدة في المجال التجاري.

ودودا، القومي المحافظ، مرشّح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات ستجري في 28 حزيران أي بعد أربعة أيام من زيارته للبيت الأبيض.