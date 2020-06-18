ترامب: نحن بحاجة لقضاة جدد بعد قرارات المحكمة الأمريكية العليا

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تحتاح لقضاة جدد فى المحكمة الأمريكية العليا، قائلاً: "قرارات المحكمة العليا الأخيرة تخبركم بشيء واحد، وهو أننا بحاجة لقضاة جدد".
وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إن قرارات المحكمة العليا الأخيرة، ليس فقط بشأن قانون DACA، وملاذات المدن، والتعداد السكاني، وغيرها، تخبرك بشيء واحد فقط، وهو أننا بحاجة إلى قضاة جدد للمحكمة العليا، إذا تولى الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون السلطة، فإن التعديل الثاني، والحق في الحياة، والحدود الآمنة، والحرية الدينية، ضمن أمور عديدة سوف تنتهى".
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ومن جهتها احتفت هيلارى كلينتون، المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، بقرار المحكمة العليا الأمريكية، برفض خطة ترامب بإلغاء برنامج حماية المهاجرين "داكا" قائلة: "يجب على الكونجرس أن يمنحهم طريقا للحصول على الجنسية".
وقالت هيلارى كلينتون فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"الولايات المتحدة هي البيت الوحيد الذي عرفه الحالمون على الإطلاق، إن قرار المحكمة العليا اليوم بدعم DACA هو نهاية سعيدة للغموض القاسي الذي وضعته إدارة ترامب على هؤلاء الشباب، الآن يجب على الكونجرس أن يمنحهم طريقا للحصول على الجنسية".
وفى سياق متصل أعاقت المحكمة العليا بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنهاء سياسة ما يُعرف بـ "القرار المؤجل للواصلين أطفالاً"، وهو برنامج يحمي مئات الآلاف من المهاجرين الذين أحضروا إلى الأراضي الأمريكية أطفالاً من الترحيل.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن قرار المحكمة الأمريكية سوف يسمح للمستفيدين من برنامج القرار المؤجل للواصلين أطفالاً (داكا) بالاستمرار في تجديد العضوية في البرنامج الذي يوفر لهم العمل والحماية المؤقتة من الترحيل.
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