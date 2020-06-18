ترامب: نحن بحاجة لقضاة جدد بعد قرارات المحكمة الأمريكية العليا

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تحتاح لقضاة جدد فى المحكمة الأمريكية العليا، قائلاً: "قرارات المحكمة العليا الأخيرة تخبركم بشيء واحد، وهو أننا بحاجة لقضاة جدد".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إن قرارات المحكمة العليا الأخيرة، ليس فقط بشأن قانون DACA، وملاذات المدن، والتعداد السكاني، وغيرها، تخبرك بشيء واحد فقط، وهو أننا بحاجة إلى قضاة جدد للمحكمة العليا، إذا تولى الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون السلطة، فإن التعديل الثاني، والحق في الحياة، والحدود الآمنة، والحرية الدينية، ضمن أمور عديدة سوف تنتهى".



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

ومن جهتها احتفت هيلارى كلينتون، المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، بقرار المحكمة العليا الأمريكية، برفض خطة ترامب بإلغاء برنامج حماية المهاجرين "داكا" قائلة: "يجب على الكونجرس أن يمنحهم طريقا للحصول على الجنسية".