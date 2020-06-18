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تجديد تعيين عبد الحكيم بهجات مديرًا عامًا لمراكز التدريب بالأوقاف

الخميس، 18 يونيو 2020 02:25 م
تجديد تعيين عبد الحكيم بهجات مديرًا عامًا لمراكز التدريب بالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس تجديد تعيين عبد الحكيم بهجات عبد الحكيم مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز التدريب مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.
 
كانت وزارة الأوقاف، أكدت أنها استطاعت خلال الـ 6 سنوات الماضية العمل على تحسين أجور الأئمة والعاملين فى الوزارة وتحسين الأحوال المادية والمعيشية.
 
وقالت الوزارة فى عرض لأبرز إنجازاتها خلال السنوات الست الماضية، أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.
 
وأكدت وزارة الأوقاف أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيها شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%.
 
أمام فيما يتعلق بتحسين الأحوال المالية والمعيشية للمحفظين وشيوخ وأعضاء المقارئ، فقد تم تحسين مكافآت المحفظين بالمكافأة 300% مقارنة بعام 2013/2014، كما تحسين مكافآت شيوخ المقارئ بنسبة 186% مقارنة بعام 2013/2014،وتحسين مكافآت أعضاء المقارئ بنسبة 167% مقارنة بعام 2013/2014، كما تم تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة حسب الدرجة العلمية والمؤهل الحاصل عليه وتراوحت الزيادة من 25% إلى 233% مقارنة بعام 2013/2014.
 
 

الأوقاف

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

التدريب بالأوقاف

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