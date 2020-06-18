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بوتين: من غير المقبول تحويل الاقتصاد إلى أداة ضغط ومواجهة

الخميس، 18 يونيو 2020 08:56 م
بوتين: من غير المقبول تحويل الاقتصاد إلى أداة ضغط ومواجهة بوتين
كتب سمير حسنى

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من غير المقبول تحويل الاقتصاد إلى أداة ضغط ومواجهة.

وأكد بوتين في مقال لـ "ناشيونال إنتريست" نشرته وكالة سبوتنيك الروسية،، اليوم الخميس، أن موضوعي الاقتصاد العالمي والأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد سيكونان الموضوعان الرئيسيان في الاجتماع القادم لقادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وتابع بوتين: "يمكن لقمة روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أن تلعب دورًا مهمًا في إيجاد حلول مشتركة للتحديات والتهديدات الحديثة وإظهار التزامنا المشترك بروح التحالف والأفكار والقيم الإنسانية التي حارب من أجلها آباؤنا وأجدادنا".

وأضاف: "ما هي رؤيتنا لمضمون القمة القادمة؟ قبل كل شيء، نعتقد أنها ستكون مفيدة لمناقشة خطوات تطوير المبادئ الجماعية لحل القضايا الدولية".

 


بوتين

مجلس الامن

روسيا

سبوتنيك

كورونا

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