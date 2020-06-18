انخفاض قطاع السفر الألمانى 23% بسبب جائحة كورونا

رويترز

قال مكتب الإحصاءات الألماني، اليوم الخميس، إن مبيعات قطاع السفر الألماني انخفضت 23 % في الفترة بين يناير ومارس مقارنة مع الربع السابق، إذ توقف القطاع تقريبا في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المكتب أن الانخفاض هو الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، أنه لا سبب يدعو لتخزين عقار ديكساميثازون المنتمى لعائلة الستيرويدات، وذلك بعد أن أظهرت بيانات بريطانية أنه خفض معدلات الوفاة بين مرضى يعانى معظمهم من أشد أعراض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

و كان عقار ديكساميثازون المضاد للالتهابات منخفض التكلفة ومستخدم على نطاق واسع، قد أثبت تحسين البقاء على قيد الحياة لدى مرضى Covid-19 ، وهو أول علاج يُظهر "الوعد المنقذ" للحياة بعد شهور من انتشار الجائحة.