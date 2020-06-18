اليوم السابع
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انخفاض اسعار الدواجن البلدى لـ 28 جنيها وكرتونة البيض لـ23 جنيها

الخميس، 18 يونيو 2020 10:27 ص
انخفاض اسعار الدواجن البلدى لـ 28 جنيها وكرتونة البيض لـ23 جنيها صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن  وكرتونة البيض  اليوم الخميس 18 – 6 – 2020 انخفاضا  ، وذلك فى ظل موسم انخفاض الدواجن بالاسواق وهى الفترة التى تلى شهر رمضان المبارك .

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجن إن اسعار الدواجن البيضاء تشهد استقرار بالاسواق من حيث السعر حيث سجل سعر الكيلو من المزراعة 22 جنيها ، موضحا ان السعر للمستهلك يتراوح بين 25 – 27 جنيها بحد أقصى وذلك بحسب المنطقة وبعد حساب تكاليف النقل وهوامش أرباح الحلقات الوسيطة وتاجر التجزئة ، بينما سجلت أسعار  الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كجم تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها للكيلو .

 

وأضاف السيد فى تصريحات ل" اليوم السابع " أن اسعار الدواجن البلدى شهدت انخفاضا حيث سجل سعر الكيلو من المزرعة 28 جنيها  من المزرعة مقابل 32 جنيها خلال الاسبوع الماضى موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 32 – 34 جنيها .

وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إلى أن البيض شهد انخفاضا من  لجنيهن فى الكرتونة حيث سجلت 23 جنيها من المزرعة ، مقابل 25 جنيها لأسعار أمس ، موضحا ان سعرها فى السوق للمستهلك يتراوح بين 28 – 30 جنيها حسب المنطقة .

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بإعداد الملف الخاص بهذه المنشآت بعد تنفيذ العديد من برامج المسوح الوبائية والأمن الحيوى بهذه المنشآت، والمتابعة الدورية لها للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وفى مقدمتها إنفلونزا الطيور، وذلك طبقاً للمعايير الدولية الصادرة فى ذلك الشأن ، وتقع المنشآت المعزولة المشار إليها بعاليه بالظهير الصحراوى لعدد ثلاث محافظات (الإسماعيلية "سرابيوم" – البحيرة "وادى النطرون" – المنيا "طريق القاهرة أسيوط الغربى")، وتم اعتماد هذه المنشآت بناءً على الطلب المقدم من مؤسساتها للاشتراك بذلك النظام.

 


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