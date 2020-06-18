المفوضية الأوربية تطلق مبادرة ثقافية لإعادة اكتشاف كنوز أوروبا

كتبت: هناء أبو العز

أطلقت المفوضية الأوروبية منصة جديدة تدعى "ثقافة أوروبا - بالقرب منك" ، وهي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تركز على السياحة الثقافية المستدامة وما تتميز به هذه المواقع والمبادرات الثقافية في جميع أنحاء أوروبا ، وستعزز هذه الحملة إعادة اكتشاف كنوز أوروبا المتنوعة ، الطبيعية والثقافية على حد سواء.

و قالت ماريا جابرييل ، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب: "في هذا الصيف قد نبقى بالقرب من المنزل لقضاء عطلاتنا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا قضاء وقت ممتع، في أوروبا ، لدينا ثروة من المواقع الطبيعية والثقافية للزيارة، كل شيء جاهز لاكتشافه".

واضافت ماريا: يسعدنى اليوم إطلاق "ثقافة أوروبا - بالقرب منك" لمساعدة الأوروبيين على اكتشاف جمال وثراء الأماكن القريبة من منازلهم ، بطريقة آمنة ومستدامة، وكان لتفشي الفيروس التاجي تأثير شديد ، ليس فقط على صحة الأوروبيين ورفاههم ، ولكن أيضًا على قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، تلعب الثقافة والتراث الغني والمتنوع في أوروبا دورًا مهمًا ، حيث تمثل السياحة الثقافية حوالي 40 ٪ من السياحة في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقررتعطي خطة الانتعاش لقطاع السياحة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في 13 مايو، زخما جديدا لهذا الفرع المهم من الاقتصاد الأوروبي.