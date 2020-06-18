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المفوضية الأوربية تطلق مبادرة ثقافية لإعادة اكتشاف كنوز أوروبا

الخميس، 18 يونيو 2020 02:33 م
المفوضية الأوربية تطلق مبادرة ثقافية لإعادة اكتشاف كنوز أوروبا الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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أطلقت المفوضية الأوروبية  منصة جديدة تدعى "ثقافة أوروبا - بالقرب منك" ، وهي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تركز على السياحة الثقافية المستدامة وما  تتميز به هذه المواقع والمبادرات الثقافية في جميع أنحاء أوروبا ، وستعزز هذه الحملة إعادة اكتشاف كنوز أوروبا المتنوعة ، الطبيعية والثقافية على حد سواء.
 
و قالت ماريا جابرييل ، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب:  "في هذا الصيف قد نبقى بالقرب من المنزل لقضاء عطلاتنا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا قضاء وقت ممتع، في أوروبا ، لدينا ثروة من المواقع الطبيعية والثقافية للزيارة، كل شيء جاهز لاكتشافه".
 
واضافت ماريا: يسعدنى اليوم إطلاق "ثقافة أوروبا - بالقرب منك" لمساعدة الأوروبيين على اكتشاف جمال وثراء الأماكن القريبة من منازلهم ، بطريقة آمنة ومستدامة، وكان لتفشي الفيروس التاجي تأثير شديد ، ليس فقط على صحة الأوروبيين ورفاههم ، ولكن أيضًا على قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي.
 
وفي هذا السياق، تلعب الثقافة والتراث الغني والمتنوع في أوروبا دورًا مهمًا ، حيث تمثل السياحة الثقافية حوالي 40 ٪ من السياحة في الاتحاد الأوروبي.
 
ومن المقررتعطي خطة الانتعاش لقطاع السياحة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في 13 مايو، زخما جديدا لهذا الفرع المهم من الاقتصاد الأوروبي.   
 

الاتحاد الأوروبى

اوروبا

الثقافة الاوروبية

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