المفوضية الأوربية تطلق مبادرة ثقافية لإعادة اكتشاف كنوز أوروبا

أطلقت المفوضية الأوروبية منصة جديدة تدعى "ثقافة أوروبا - بالقرب منك" ، وهي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تركز على السياحة الثقافية المستدامة وما تتميز به هذه المواقع والمبادرات الثقافية في جميع أنحاء أوروبا ، وستعزز هذه الحملة إعادة اكتشاف كنوز أوروبا المتنوعة ، الطبيعية والثقافية على حد سواء.
و قالت ماريا جابرييل ، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب: "في هذا الصيف قد نبقى بالقرب من المنزل لقضاء عطلاتنا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا قضاء وقت ممتع، في أوروبا ، لدينا ثروة من المواقع الطبيعية والثقافية للزيارة، كل شيء جاهز لاكتشافه".
واضافت ماريا: يسعدنى اليوم إطلاق "ثقافة أوروبا - بالقرب منك" لمساعدة الأوروبيين على اكتشاف جمال وثراء الأماكن القريبة من منازلهم ، بطريقة آمنة ومستدامة، وكان لتفشي الفيروس التاجي تأثير شديد ، ليس فقط على صحة الأوروبيين ورفاههم ، ولكن أيضًا على قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، تلعب الثقافة والتراث الغني والمتنوع في أوروبا دورًا مهمًا ، حيث تمثل السياحة الثقافية حوالي 40 ٪ من السياحة في الاتحاد الأوروبي.
ومن المقررتعطي خطة الانتعاش لقطاع السياحة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في 13 مايو، زخما جديدا لهذا الفرع المهم من الاقتصاد الأوروبي.
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