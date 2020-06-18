اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 07:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة العليا بالصين تصدر مبادئ للتعامل مع النزاعات التجارية الخارجية بشأن كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 07:10 ص
المحكمة العليا بالصين تصدر مبادئ للتعامل مع النزاعات التجارية الخارجية بشأن كورونا محكمة صينية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة الشعب العليا الصينية مجموعة من المبادئ التوجيهية الجديدة للتعامل مع القضايا التجارية والبحرية المرتبطة بالخارج الناشئة أو المتأثرة بوباء كورونا، كوفيد-19.
 
وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، يمكن للأطراف التي تواجه صعوبات بسبب الوباء تقديم طلب لتمديد المهلة الزمنية لتقديم الشهادات والأدلة المرتبطة بالخارج أو تقديم استئناف.
 
وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا ، أن المبادئ التوجيهية تنص على أنه يجوز للناقل أو الشاحن طلب إلغاء العقد قبل بدء الرحلة، إذا تعذر تنفيذ العقد بسبب الجائحة.
 
وفيما يخص النزاعات العامة المتعلقة بعقد النقل، ذكرت المحكمة العليا أيضا أنه إذا أبلغ الناقل الشاحن في الوقت المناسب، فسيتم ضمان إعفاء الناقل من المسؤولية عن التأخير في التسليم بسبب الوباء أو تدابير الاحتواء.
 
والوثيقة المكونة من 19مادة هى المجموعة الثالثة من المبادئ التوجيهية الصادرة عن محكمة الشعب العليا، بشأن النزاعات المدنية المتعلقة بوباء كوفيد-19.

الصين

كورونا

النزاعات التجاريه

محكمة الشعب العليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بكين تسجل أكبر عدد للمصابين الجدد بكورونا فى الصين

الخميس، 18 يونيو 2020 03:20 ص

"الخفاش" يسلم "السلمون الأوروبى" راية الوباء.. الصين تحمل الأسماك المستوردة من أوروبا مسئولية الموجة الثانية لكورونا.. أطباء صينيون: التجميد يسهم فى نقل الفيروس.. وصحف أسبانية: انتقال كورونا عبر الطعام غير مثبت

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:00 م

مجموعة السبع تحث الصين على عدم فرض قانون للأمن في هونج كونج

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:53 م

لايتهايزر: الصين اشترت قطنا أمريكيا بنحو مليار دولار منذ سريان اتفاق التجارة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

قانون العمل: 11 واجبا و6 محظورات ينبغى على العامل الالتزام بها

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة