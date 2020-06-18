المحكمة العليا بالصين تصدر مبادئ للتعامل مع النزاعات التجارية الخارجية بشأن كورونا

وكالات

أصدرت محكمة الشعب العليا الصينية مجموعة من المبادئ التوجيهية الجديدة للتعامل مع القضايا التجارية والبحرية المرتبطة بالخارج الناشئة أو المتأثرة بوباء كورونا، كوفيد-19.

وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، يمكن للأطراف التي تواجه صعوبات بسبب الوباء تقديم طلب لتمديد المهلة الزمنية لتقديم الشهادات والأدلة المرتبطة بالخارج أو تقديم استئناف.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا ، أن المبادئ التوجيهية تنص على أنه يجوز للناقل أو الشاحن طلب إلغاء العقد قبل بدء الرحلة، إذا تعذر تنفيذ العقد بسبب الجائحة.

وفيما يخص النزاعات العامة المتعلقة بعقد النقل، ذكرت المحكمة العليا أيضا أنه إذا أبلغ الناقل الشاحن في الوقت المناسب، فسيتم ضمان إعفاء الناقل من المسؤولية عن التأخير في التسليم بسبب الوباء أو تدابير الاحتواء.

والوثيقة المكونة من 19مادة هى المجموعة الثالثة من المبادئ التوجيهية الصادرة عن محكمة الشعب العليا، بشأن النزاعات المدنية المتعلقة بوباء كوفيد-19.