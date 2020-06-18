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الكهرباء: يجب على شركات التوزيع إبلاغ المشترك قبل تغير العداد

الخميس، 18 يونيو 2020 08:03 م
الكهرباء: يجب على شركات التوزيع إبلاغ المشترك قبل تغير العداد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجب على شركات توزيع الكهرباء إبلاغ المشترك قبل تغير العداد سواء من تقليدى إلى مسبوق الدفع أو حتى إذا كان مسبوق الدفع ويوجد به عطل.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المشترك من حق الحصول على كافة المعلومات و البيانات التى تخص عداده وسبب تغير العداد وسبب وجود مديونية أو تراكمات بالاعداد، لافتا إلى أن المشترك من حقه الإطلاع على بيان الاستهلاك الشهرى الخاص به وكافة البيانات الخاصة بعداده.

وقال حمزة أن أى مواطن يرغب فى تقديم شكوى سواء فنية أو مالية أو إدارية سيجد اهتمام بالغ من قبل الوزارة وشركاتها، لافتا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يبحث بنفسه شكاوى المواطنين التى يتم استقبالها سواء من خلال وسائل الإعلام أو على الخط الساخن للوزارة أو من خلال منافذ الشكاوى الحكومية.

وأشار حمزة إلى أن أى خطأ فردى يحدث بشركات توزيع الكهرباء يتتم التحقيق فيه واتخاذ آليات محددة لعدم تكرار الخطأ وذلك بناء على تعليمات ومتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

شركات توزيع الكهرباء

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