عثرت القوات الأمنية العراقية، على منصة إطلاق صواريخ بالقرب من معسكر الرشيد جنوب بغداد، والتى استخدمت لاستهداف المنطقة الخضراء اليوم الخميس، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن مصادر محلية عراقية أفادت بسماع دوى أصوات انفجارات وإطلاق صفارات الإنذار في محيط المنطقة الخضراء فجر اليوم.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف المنطقة الخضراء بأربعة صواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية أو مادية.
وفي سياق آخر، صرح مصدر أمني عراقي بانفجار جسم غريب في سيارة نوع سايبا في الحي العسكري وسط مدينة الديوانية أدى إلى إصابة رجل خمسيني واثنتين من بناته، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث للوقوف على حيثياته.
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