وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف المنطقة الخضراء بأربعة صواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية أو مادية.

وفي سياق آخر، صرح مصدر أمني عراقي بانفجار جسم غريب في سيارة نوع سايبا في الحي العسكري وسط مدينة الديوانية أدى إلى إصابة رجل خمسيني واثنتين من بناته، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث للوقوف على حيثياته.