القمر يحجب كوكب الزهرة رمز الجمال غداً بسماء مصر والوطن العربى

كتب محمود راغب

يرصد فجر الجمعة 19 يونيو 2020 اقتران بين كوكب الزهرة وهلال القمر قبل شروق الشمس بالأفق الشرقي، وفي بعض المناطق من الكرة الأرضية سيمر القمر أمام الزهرة فى ظاهرة تسمى الاحتجاب إلا أنها غير مشاهدة في مصر الوطن العربى.

بالنسبة للقاطنين فى أوروبا سيحدث الاحتجاب في وضح النهار، حيث سيختفي الزهرة عند حوالى (08:00 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويعاود الظهور بعد ساعة، علماً بأن الأوقات الدقيقة تختلف حسب الموقع.