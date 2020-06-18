القمر يحجب كوكب الزهرة رمز الجمال غداً بسماء مصر والوطن العربى

يرصد فجر الجمعة 19 يونيو 2020 اقتران بين كوكب الزهرة وهلال القمر قبل شروق الشمس بالأفق الشرقي، وفي بعض المناطق من الكرة الأرضية سيمر القمر أمام الزهرة فى ظاهرة تسمى الاحتجاب إلا أنها غير مشاهدة في مصر الوطن العربى.
بالنسبة للقاطنين فى أوروبا سيحدث الاحتجاب في وضح النهار، حيث سيختفي الزهرة عند حوالى (08:00 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويعاود الظهور بعد ساعة، علماً بأن الأوقات الدقيقة تختلف حسب الموقع.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، انه يمكن رؤية الاحتجاب بإستخدام المنظار أو تلسكوب صغير، حيث سيكون كلا الجسمين هلالين رقيقين، فالقمر سيكون مضاء بنسبة 4٪ بنور الشمس و الزهرة بنسبة 8٪ مما يزيد من جمال الحدث.
أما القاطنين في كندا والولايات المتحدة، يمكن لبعضهم رؤية الاحتجاب قبل شروق الشمس مباشرةً، ومن افضل المواقع لرصد الحدث (نيو إنغلاند) و (الماريتيم الكندي)، فمع شروق القمر من الشمال الشرقي سيحجب كوكب الزهرة خلفه، وبعد دقائق سيعود الكوكب الظهور بشكل دراماتيكي من خلف الطرف الغير مضاء من القمر.
وفي الأجزاء الغربية من أمريكا الشمالية ، سيكون اقتران فقط لن يحدث احتجاب ، ولكن المنظر سيكون جميل كما هو الحال في المنطقة العربية.
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