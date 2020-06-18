الفتوى: أيلولة حصيلة نفقات رفع وإيواء المركبات المخالفة للخزانة العامة

أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى تأييد سابق إفتائها بشأن أيلولة حصيلة نفقات رفع وإيواء المركبات المخالفة إلى حساب الإيرادات العامة ، في إحدي الحالات المعروضة في الفتوى، وأكدت أن الُمشرع ناط بأقسام المرور المختصة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور وأماكن انتظار المركبات والأماكن الممنوع الانتظار فيها، وذلك لتحقيق سهولة المرور، والمحافظة على أرواح وأموال المواطنين وعدم تعريضها للخطر، ومنحها فى سبيل ذلك الحق فى اتخاذ أي إجراءات وقائية تكون لازمة لتنظيم حركة المرور وسلامتها، فلها إزالة المخالفة على نفقة المتسبب على أن تودع المركبات المخالفة فى أماكن لإيوائها ، مع إلزام صاحب المركبة بنفقات وتكاليف الرفع والإيواء التى يحددها المجلس الشعبى المحلى.

وأشارت الجمعية العمومية، إلى أن المشرع أجاز بالقانون رقم (121) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبموافقة المحافظ المختص، تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها، على ألا يجاوز خمسين جنيهًا عن كل مركبة مرخص في تسييرها في إقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلي المقرر للترخيص بها، اتساقًا مع أحكام قانون نظام الإدارة المحلية ، وتئول حصيلة هذا الرسم– استثناء- إلى موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، والتي تعد الخدمات المرورية المحلية إحدى خدماته ومشروعاته.

وهديًا بما تقدم، ولما كان مقابل رفع وإيواء السيارات المخالفة لا يعد من الرسوم المحلية بالمعنى المقصود، كما لايدخل تحت أى بند من بنود الموارد الأخرى لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة ، ومن ثم لا يجوز أن يئول إلى حساب الخدمات المرورية بها، فهو لا يعدو أن يكون جزاء يوقع على المتسبب فى مخالفة مرورية معينة بتحميله قيمة نفقات الرفع والإيواء المحددة، وموردًا من موارد أوجه أنشطة الدولة السيادية، اللازم أيلولتها إلى موارد الخزانة العامة، وبهذه المثابة فإنه يدخل فى الموارد العامة للمحافظة طبقاً لنص البند (ج) من المادة (35) من قانون نظام الإدارة المحلية .

صدرت الفتوى ردًا علي خطاب وزير التنمية المحلية لطلب الرأي بشأن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات للأعمال المالية والمخزنية لمشروع تحسين الخدمات المرورية بمحافظة الغربية وأبين إدخال المقابل المالي نظير رفع وإيواء السيارات بحساب الخدمات والتنمية المحلية ، بدلاً من إدراجه في إيرادات الموازنة العامة بالمخالفة للقانون .