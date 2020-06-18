اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 07:04 م
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العاهل الأردنى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البحرينى

الخميس، 18 يونيو 2020 05:35 م
العاهل الأردنى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البحرينى العاهل الأردنى عبدالله الثانى
وكالات

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تلقى العاهل الأردني عبدالله الثانى، اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدا خلال الاتصال أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وشددا على رفضهما القاطع لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، الذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.  


حمد بن عيسى

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