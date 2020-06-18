وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، وشركة طيران المصرية، وشركة طيران النيل، وشركة العربية - مصر، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة اير كايرو، وشركة طيران (المصرية) وشركة النيل للطيران وشركة العربية - مصر.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 1502 من العالقين المصريين في الكويت إلى أربع محافظات هي (القاهرة وأسيوط وسوهاج والأقصر) وذلك عبر 10 رحلات جوية.