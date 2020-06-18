بكين (أ ش أ)

أعربت الصين اليوم الخميس، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للملاحظات التي وصفتها بـ "غير المسؤولة" لوزراء خارجية مجموعة السبع حول منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع بشأن هونج كونج- إن شؤون هونج كونج داخلية بحتة للصين، ولا يحق لأي حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل فيها، مشيرا إلى أن عزم الصين المتعلق بإصدار تشريع الأمن القومي في منطقة هونج كونج ثابت.