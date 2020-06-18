وأضاف جيان أن القرارات ذات الصلة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وتشريعات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تهدف إلى سد الثغرات القانونية في صيانة الأمن القومي في هونج كونج.
وفي سياق متصل، ذكر مكتب المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أنه تم اليوم تقديم مشروع قانون حول حماية الأمن القومي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد؛ للتداول بشأنه.