اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الصحة العالمية تراجع نتائج تجارب استخدام أدوية الإيدز لعلاج مرضى كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 05:00 م
الصحة العالمية تراجع نتائج تجارب استخدام أدوية الإيدز لعلاج مرضى كورونا فيروس كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت كبيرة العلماء بوكالة الأمم المتحدة سمية سواميناثان اليوم الخميس أن منظمة الصحة العالمية تدرس بيانات مؤقتة من تجربتها الكبيرة المتعددة البلدان لمزيج من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية لوبينافير وريتونافير لعلاج مرضى فيروس كورونا.

علاج الايدز

ووفقا لتقرير لوكالة رويترز تأتى هذه التصريحات بعد أن توقفت منظمة الصحة العالمية أمس عن اختبار دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكوين في تجربة علاجات لمرضى كوفيد 19 ، بعد أن أشارت الدراسات إلى أنه لم يظهر أي فائدة للمرضى الذين يعانون من الاصابه بفيروس كورونا وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة ما إذا كان هيدروكسيلوروكوين يمكن أن يمنع العدوى.

من جانب آخر قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمه الصحة العالمية إنه من المهم الاحتفاظ باستخدام ديكساميثازون الستيرويد لعلاج الحالات الخطيرة من فيروس كورونا التي ثبت أن لها فائدة.

وقال مايك رايان في مؤتمر صحفي إنه من المهم للغاية في هذه الحالات أن يتم حجز الدواء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة وحرجة والذين يمكنهم الاستفادة من هذا بوضوح.

أشادت منظمة الصحة العالمية، بنتائج التجارب السريرية الأولية التي أظهرت أن دواء من عائلة الستيرويدات رخيص ومستخدم على نطاق واسع يسمى ديكساميثازون يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة أصحاب الحالات الحرجة لمرض كوفيد-19 ووصفت النتائج بأنها "أنباء عظيمة".

a1e0997522bc1a11c62ceba4d1ccf47f

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان، "هذا أول علاج يظهر أنه يخفض معدل الوفيات في مرضى كوفيد-19 الذي يحتاجون إلى أكسجين أو لجهاز تنفس صناعي".

 

 

 


كورونا

علاج كورونا

علاج فيروس كورونا

منظمه الصحة العالميه

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة