اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تعلن التأخيرات فى حركة القطارات اليوم.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 يونيو 2020 09:23 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات فى حركة القطارات اليوم.. اعرف التفاصيل السكة الحديد
كتب ــ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:
 
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
 
-  القاهرة / أسيوط مدة 45 دقيقة
 
أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة
 
ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
 
رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   40 دقيقة 
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
 



 


السكة الحديد

القطارات

حركة القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

الخميس، 18 يونيو 2020 09:00 ص

السكة الحديد تستعد لاستقبال أول دفعة من العربات الروسية.. المجموعة تضم 30 عربة ذات تهوية ميكانيكية.. وتشغيلها يبدأ مع الجرارات الأمريكية فى يوليو.. و500 درجة ثالثة مكيفة من إجمالى عدد عربات الصفقة الـ1300

الخميس، 18 يونيو 2020 12:00 ص

النقل: نقلنا 374 ألف راكبا عبر قطارات السكة الحديد أمس

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:35 م

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة يوميًا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

واجبات إلزامية على نواب "الشيوخ".. حظر التعامل بالواسطة فى أموال الدولة الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة