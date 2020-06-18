اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى يهنئ العاهل المغربى بنجاح عملية جراحية أجراها مؤخرا

الخميس، 18 يونيو 2020 01:17 م
الرئيس الجزائرى يهنئ العاهل المغربى بنجاح عملية جراحية أجراها مؤخرا الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون
الجزائر (أ ش أ)

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 بعث الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون برقية للعاهل المغربى الملك محمد السادس بمناسبة أجرائه عملية جراحية مؤخرا، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية"تلقيتُ ببالغ الارتياح والاطمئنان خبر نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله العليّ القدير على نعمته وعظيم فضله،داعيا المولى العلي القدير أن يسبغ عليكم نعمة الصحة والعافية ويمدكم بالشفاء العاجل ، ويحفظكم من كل مكروه".

وأجرى العاهل المغربى، محمد السادس، عملية جراحية، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، وقال القصر الملكى فى بيان، إن الملك محمد السادس عملية كللت بالنجاح، بمستشفى القصر الملكى بالرباط.

وأضاف البيان، "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب فى الإيقاع الأذينى للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث فى الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان فى القلب إشارات كهربائية فوضوية)، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

 
وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية "التردادت اللاسلكية فى العملية التى أجريت للمك محمد السادس.

وأكد البيان أن العملية كللت "بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التى أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

وكان العاهل المغربى قد أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام فى إيقاع نبض القلب"، ويحكم الملك محمد السادس ( 56 عاما) المغرب منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.


الجزائر

الرئيس الجزائرى

العاهل المغربى

الملك محمد السادس

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