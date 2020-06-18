اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الدولى للنقل الجوى يطلق بوابة استخبارات لأمن الطيران ومكافحة كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 08:51 م
الدولى للنقل الجوى يطلق بوابة استخبارات لأمن الطيران ومكافحة كورونا لاتحاد الدولى للنقل الجوى "الاياتا"
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن الإتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"عن تدشين بوابة استخبارات المخاطر الأمنية (SRIP) ، وهي بوابة خاصة للإبلاغ عن الحوادث لمساعدة شركات الطيران على التخفيف من المخاطر الأمنية وإدارتها ، كما تتضمن البوابة أحدث قيود ومتطلبات الدول والمطارات المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا وتساعد الشركات والركاب .
 
وقال الإتحاد الدولي للنقل الجوي ، أن بوابة معلومات المخاطر الأمنية (SRIP)  تعد فرصة مهمة لمواصلة التعاون بهدف مشترك هو بناء صناعة النقل الجوي وتكون أكثر أمانًا ومستدامة ، حيث أن جائحة COVID-19 تسببت في حالة من التعاون بمستويات غير مسبوقة بين جميع أصحاب المصلحة في الصناعة من شركات ومصانع ومطارات وصناعات غير مباشرة ، كذلك تعاون كبير مع الحكومات .
 
وأكد الإتحاد الدولي للنقل الجوي ، انه تم تطوير بوابة (SRIP) لتبادل المعلومات بين شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs) ، حيث سيتم تعزيز المعلومات التي تشاركها شركات الطيران عن طريق البيانات مفتوحة المصدر (الإشعارات والتحذيرات والنشرات والمحظورات والتقارير الإعلامية) لتوفير رؤية شاملة للأمن والسلامة البيولوجية والحوادث التشغيلية في محيط المطارات ، كما سيمكن شركات الطيران من اتخاذ قرارات تشغيلية مستندة إلى المخاطر في الوقت الحقيقي لإدارة التهديدات الأمنية ، حيث أن السلامة والأمن هما أهم أولويات صناعة النقل الجوي ، وتوفر بوابة (SRIP) أحدث بيانات الحوادث الأمنية التي ستجعل الطيران أكثر أمانًا .
 
واضاف الإتحاد الدولي للنقل الجوي ، ان البوابة تشمل معلومات عن مناطق الاصابات علي مستوي العالم والتي سوف يستفيد منها بشكل خاص شركات الطيران خلال أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد فور بدء التشغيل خلال الايام القادمة ، حيث تعمل "الاياتا" مع الدول ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لتحسين مستويات تبادل المعلومات الأمنية ، واشار الي ان هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في مناطق الصراع علي مستوي العالم كما سبق اثناء الهبوط المأساوي لرحلة الخطوط الجوية الأوكرانية PS752 في وقت سابق من هذا العام .
 
 
 

الإتحاد الدولي للنقل الجوي

فيروس كورونا

بوابة استخبارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة