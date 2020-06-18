الدولى للنقل الجوى يطلق بوابة استخبارات لأمن الطيران ومكافحة كورونا

كتبت رحاب نبيل

أعلن الإتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"عن تدشين بوابة استخبارات المخاطر الأمنية (SRIP) ، وهي بوابة خاصة للإبلاغ عن الحوادث لمساعدة شركات الطيران على التخفيف من المخاطر الأمنية وإدارتها ، كما تتضمن البوابة أحدث قيود ومتطلبات الدول والمطارات المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا وتساعد الشركات والركاب .

وقال الإتحاد الدولي للنقل الجوي ، أن بوابة معلومات المخاطر الأمنية (SRIP) تعد فرصة مهمة لمواصلة التعاون بهدف مشترك هو بناء صناعة النقل الجوي وتكون أكثر أمانًا ومستدامة ، حيث أن جائحة COVID-19 تسببت في حالة من التعاون بمستويات غير مسبوقة بين جميع أصحاب المصلحة في الصناعة من شركات ومصانع ومطارات وصناعات غير مباشرة ، كذلك تعاون كبير مع الحكومات .

وأكد الإتحاد الدولي للنقل الجوي ، انه تم تطوير بوابة (SRIP) لتبادل المعلومات بين شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs) ، حيث سيتم تعزيز المعلومات التي تشاركها شركات الطيران عن طريق البيانات مفتوحة المصدر (الإشعارات والتحذيرات والنشرات والمحظورات والتقارير الإعلامية) لتوفير رؤية شاملة للأمن والسلامة البيولوجية والحوادث التشغيلية في محيط المطارات ، كما سيمكن شركات الطيران من اتخاذ قرارات تشغيلية مستندة إلى المخاطر في الوقت الحقيقي لإدارة التهديدات الأمنية ، حيث أن السلامة والأمن هما أهم أولويات صناعة النقل الجوي ، وتوفر بوابة (SRIP) أحدث بيانات الحوادث الأمنية التي ستجعل الطيران أكثر أمانًا .

واضاف الإتحاد الدولي للنقل الجوي ، ان البوابة تشمل معلومات عن مناطق الاصابات علي مستوي العالم والتي سوف يستفيد منها بشكل خاص شركات الطيران خلال أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد فور بدء التشغيل خلال الايام القادمة ، حيث تعمل "الاياتا" مع الدول ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لتحسين مستويات تبادل المعلومات الأمنية ، واشار الي ان هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في مناطق الصراع علي مستوي العالم كما سبق اثناء الهبوط المأساوي لرحلة الخطوط الجوية الأوكرانية PS752 في وقت سابق من هذا العام .