الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

كتبت هند مختار

قالت مصادر حكومية ، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجه بتفعيل غرف عمليات المتابعة بكافة المحافظات بجانب غرفة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء وغرفة المتابعة بوزارة التربية والتعليم استعداد لإمتحانات الثانوية العامة التى من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل .

وأوضحت المصادر لـ" اليوم السابع" أن رئيس الوزراء فى تواصل دائم مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، مؤكده إنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.

وأكدت المصادر أن التباعد الاجتماعي متوافر فى كافة اللجان المخصصة لإمتحانات الثانوية العامة لضمان سلامة الطلاب .

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا.

والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.