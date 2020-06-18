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الأمن اللبنانى يلقى القبض على 3 إرهابيين بايعو تنظيم داعش الإرهابى

الخميس، 18 يونيو 2020 10:38 ص
الأمن اللبنانى يلقى القبض على 3 إرهابيين بايعو تنظيم داعش الإرهابى الأمن اللبنانى
كتب مصطفى عنبر

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، في بيان اليوم الخميس ، القبض على 3 لبنانيين لإنتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

 

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيانها أن الإرهابيين المقبوض عليهم هم: ( أ.ز ) مواليد 1997، (ص.ز) مواليد 1996 و(إ.خ) مواليد 2000

 

وتابعت أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بمبايعتهم لتنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرضوا اشخاصا آخرين على مبايعة التنظيم.

 

- كما سعوا للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق في صفوف تنظيم داعش. كما أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية.

 

وأوضحوا في إعترافاتهم أنهم خططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية اللبنانية

 

وبعد إنتهاء التحقيق معهم أحيلوا الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.

 

 


لبنان

الإرهاب

تنظيم داعش

مصر

سوريا

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