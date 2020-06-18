الأعلى للشئون الإسلامية ينهى خدمة موظف سافر للخارج ودعم الجماعات الإرهابية

كتب على عبد الرحمن

أنهت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الخميس، خدمة أحمد سعد إبراهيم عبد الرحمن وشهرته أحمد الدمنهوري، وذلك لخروجه على مقتضيات العمل الوظيفي، وسفره للخارج دون إذن، ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية على صفحته، ومن تاريخه لم يعد للمذكور أي علاقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا بالأوقاف أو الجهات التابعة لها نهائيًا.

وكانت مديرية أوقاف الدقهلية حررت محضرًا رقم (1447) بتاريخ 18 / 6 / 2020م لشخص يدعى "ا.م" بعد انتحاله وادعائه صفة أنه يعمل لدى وزارة الأوقاف .

وحذرت الوزارة فى بيان اليوم كل من يحاول أن ينتحل صفة الانتساب إليها ، علمًا بأن المذكور قد استغل صفة الانتحال هذه في نشر أفكاره لدعم الجماعة الإرهابية، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية ، وتكليف الإدارة القانونية بمحافظة الدقهلية برفع قضية ضد المذكور لإساءته إلى اسم وزارة الأوقاف بما نشره على صفحته .

فى سياق متصل أنهت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الخميس 18/ 6/ 2020م خدمة السيد/ أحمد سعد إبراهيم عبد الرحمن والمشهور بأحمد الدمنهوري ، وذلك لخروجه على مقتضيات العمل الوظيفي ، وسفره للخارج دون إذن ، ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية على صفحته ، ومن تاريخه لم يعد للمذكور أي علاقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا بالأوقاف أو الجهات التابعة لها نهائيًا.