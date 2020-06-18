اعترفات مثيرة لفتاة عربية متهمة باستقطاب الرجال عبر فيس بوك بمصر القديمة

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة، التحقيق مع فتاة عربية الجنسية، متهمة باستقطاب راغبى المتعة لإقامة علاقة غير شرعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حوله المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات، أنها تقيم في مصر منذ 9 أشهر واعتادت محادثة الشباب والرجال واستقطابهم من خلال فيسبوك وإنستجرام ومن خلال الشات الجماعي وأنها تحدد المبلغ المتاح ويتم تحويله لها من خلال إرساله على هاتفها المحمول والباقي عند مقابلة راغبي المتعة, مؤكدة أنها لا تحمل جواز سفر وأنها فقدته منذ فترة ولم تتمكن من استخراج غيره حتى الآن.

كانت معلومات وردت إلى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتاريخ 16 يونيو الجاري تفيد قيام إحدى الفتيات بالإعلان عن نفسها عبر إنشاء صفحة لها على برنامج التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من السائحين العرب لممارسة الجنس معها نظير مبالغ مالية بنحو 4 آلاف جنيه.

على الفور، شكل اللواء مدحت منتصر، مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث قاده، العقيد وائل طه، العقيد أحمد عز حيث تم إعداد عدة أمكنة للمتهمة أسفر أحدها بمصر القديمة عن ضبط عربية الجنسية "فريزه. ب. ح"، 25 سنة، ومقيمة بمصر الجديدة بالقاهرة.

بمواجهتها بما ورد من معلومات اعترفت باستخدامها مواقع التواصل المختلفة لاستقطاب راغبي المتعة الحرام لممارسة الدعارة معها نظير مبالغ مالية متفق عليها. وبتفتيش المتهمة عثر على هاتف محمول يحتوي على بعض الصور العارية لها والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينها وبين راغبي المتعة الحرام، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6780 جنح قسم شرطة مصر القديمة والعرض على النيابة للتحقيق.