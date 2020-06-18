إيطاليا تسجل 66 وفاة بفيروس كورونا و333 إصابة جديدة

رويترز

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، ارتفاع عدد وفيات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بواقع 66 حالة اليوم الخميس، مقابل 43 أمس، فيما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة قليلا إلى 333 من 329 أمس الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير وصل إلى 34514، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 238159، وهو ثامن أعلى عدد في العالم.

وانخفض عدد المسجلين كحاملين للمرض إلى 23101 حالة من 23925 حالة في اليوم لسابق.

وبلغ إجمالي عدد من يرقدون في الرعاية المركزة اليوم الخميس، 168 شخصا ارتفاعا من 163 أمس الأربعاء، في أول زيادة منذ أسابيع عديدة.

وارتفع عدد من تعافوا من المرض إلى 180544 من 179455 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إنه تم حتى اليوم فحص مليونين و959 ألف شخص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بينما كان العدد حتى أمس الأربعاء مليونين و926 ألفا من بين السكان الذين يبلغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.