إنفوجراف..الحكومة: مصر ركزت فى مواجهة كورونا على الإنفاق الصحى والحماية الاجتماعية

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف ، أشار من خلاله إلى التوقعات المتفائلة للنمو الاقتصادي محليا وعالميا في 2021 في ظل جهود الحكومات للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا والإشارة إلى أن مصر تركز الإنفاق على القطاع الصحي والحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمة.

وأوضح الإنفوجراف أن 5.2% انخفاض متوقع فى معدل نمو الاقتصاد العالمى فى 2020 جراء تداعيات كورونا وأن هناك توقعات بإنتعاشه فى عام 2021 ليحقق نمو 4.2% .

وأشار الإنفوجراف إلى أن 3% هو معدل النمو المتوقع فى الاقتصاد المصرى بنهاية 2020/2019 ، وأن مصر وجيبوتى هما الوحيدتان فى المنطقة اللتان لن يسجلا انكماشا هذا العام ، وأن مصر ركزت فى مواجهة كورونا على الإنفاق على القطاع الصحي والحماية الاجتماعية.