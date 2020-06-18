إزالة 63 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اإن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص، والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح المحافظ فى بيان، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 63 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 11 حالات تعدى بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 1461 متر مربع، و47 حالة تعد على أراضى زراعية خاصة على مساحة 8687 متر مربع، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 194 متر مربع، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء، 819 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3944 فدان و5 قيراط، و3924 حالة إزالة مبانى بمساحة 541956 متر مربع.