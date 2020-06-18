اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 م
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إزالة فى المهد لدور مخالف بطريق شوبر الدائرى بطنطا

الخميس، 18 يونيو 2020 04:48 م
إزالة فى المهد لدور مخالف بطريق شوبر الدائرى بطنطا إزالة في المهد لدور مخالف
الغربية عادل ضرة

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تواصل محافظة الغربية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء العشوائي بكافة مدن ومراكز المحافظة، في هذا السياق أكد عادل داوود رئيس حي أول طنطا، أنه تم إزالة في المهد لدور تاني عشر علوي طريق شوبر الدائري علي مساحة 150 متر .

 
يذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شدد علي رؤساء المراكز والمدن في اجتماعه أمس بضرورة الالتزام بتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
 
من ناحية أخرى نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة مكبرة  لرفع تراكمات القمامة خلف شركة طنطا للزيوت والصابون.

كانت شكاوى قد تعددت من تحويل الطريق خلف شركة طنطا للزيوت والصابون لمقلب قمامة، واشعال النيران فيها، ووجه محافظ الغربية، بشن حملة مكبرة لإزالة هذه المخلفات، وتم الدفع بمعدات جهاز النظافة بالحى، وتم رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة، ونقلها لمصنع التدوير.

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إزالة في المهد لدور مخالف
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إزالة في المهد لدور مخالف

 

 

 


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طنطا

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