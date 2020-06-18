إزالة فى المهد لدور مخالف بطريق شوبر الدائرى بطنطا

يذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شدد علي رؤساء المراكز والمدن في اجتماعه أمس بضرورة الالتزام بتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

من ناحية أخرى نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة خلف شركة طنطا للزيوت والصابون.

كانت شكاوى قد تعددت من تحويل الطريق خلف شركة طنطا للزيوت والصابون لمقلب قمامة، واشعال النيران فيها، ووجه محافظ الغربية، بشن حملة مكبرة لإزالة هذه المخلفات، وتم الدفع بمعدات جهاز النظافة بالحى، وتم رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة، ونقلها لمصنع التدوير.

إزالة في المهد لدور مخالف