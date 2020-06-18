اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض أسعار الخيار ليبدأ من 1.5 جنيه

الخميس، 18 يونيو 2020 11:44 ص
أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض أسعار الخيار ليبدأ من 1.5 جنيه سوق الخضار
كتب ـ أحمد حمادة

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يشهد سوق الخضروات حالة من الاستقرار على معظم الأصناف المعروضة بسوق العبور اليوم الخميس 18 – 6 – 2020 وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن جميع الاصناف مستقرة بالسوق، وأن هذه الأسعار تعتبر منخفضة نسبيا مقارنة بالاعوام السابقة وخاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشاره. 
 
وأضاف النجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أسعار الخيار البلدى شهدت انخفاضا حيث سجل البلدى 1.5 – 3.5 جنيه للكيلو، بينما سجل الخيار الصوب اسعار 2-4 جنيهات . 
 
وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن سعر الطماطم يترواح بين 1.75 – 3.75 جنيه للكيلو، وأسعار البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات، وأسعار الفاصوليا بين 2 – 7 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم يتراوح 15 – 23 جنيها، والملوخية 3-4 جنيهات، والبامية بـ12 جنيها.   
 
جدير بالذكر، أن  وزارة  الزراعة  واستصلاح الأراضي، تتابع  نجاح تجربتها  في إنشاء أول  محطة لفرز وتعبئة الفاكهة والخضر  بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، والتي تعد أول نموذج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الصادرات الزراعية  للخارج  ، بالإضافة الى  التوسع في محطات فرز  الخضر  والفاكهة  الفترة المقبلة في جميع المناطق لتحقيق أعلي عائد للفلاح والتصدير إلى الخارج، ورفع كفاءة أصول وزارة الزراعة.
 
قال  الدكتور  محمد سليمان، رئيس مركز البحوث  الزراعية، إن هذه المحطة تعد أول نموذج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تداول يومى للموالح بقيمة 30 مليون جنيه شهرى طوال موسم إنتاج الموالح، فضلا على القيمة المضافة لتصدير العنب خلال مدة 45 يوما وإمكانية إضافة محاصيل أخري للتشغيل في المحطة لزيادة الصادرات الزراعية وتوفير فرص العمل للشباب خلال الموسم الصيفي.

اسعار الخضروات

سوق العبور

اخبار اقتصاد

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