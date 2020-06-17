5 عوامل ساهمت فى جعل أمريكا اللاتينية بؤرة وباء كورونا..تعرف عليهم

كتبت فاطمة شوقى

أصبحت قارة أمريكا اللاتينية فى الوقت الحالى بؤرة وباء كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فى البرازيل، التى سجلت 923 ألفا و189 إصابة، كما سجلت البلاد 1282 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 45 ألفا و241حالة.

وهناك عدد من العوامل التى ساهمت فى جعل أمريكا اللاتينية بؤرة الوباء ، وهى

1- اجراءات العزل الاجتماعى كانت سيئة فى معظم الدول

على الرغم من أن أن العديد من دول أمريكا اللاتينية اتجهت الى العزل مثل تشيلى ، التى قامت بتطبيق اجراءات العزل لمنع انتشار الفيروس، إلا أن هناك دول فشلت فى احتواء الفيروس بسبب عدم فرض العزل الاجتماعى مثل البرازيل ، وفقا لصحيفة "كلارين" الأرجنتينة.

وقال كارلوس أرتور ألفاريز،الاستاذ فى جامعة كولومبيا الوطنية إن "البرازيل والمكسيك اتخذت اجراءات العزل متأخر ، فهذه الاجراءات هى التى قللت من الاصابات فى بعض البلدان الأخرى مثل كولومبيا".

2- استيراد اصابات من اوروبا

بعد انتشار الفيروس فى أوروبا خاصة فى إسبانيا وإيطاليا ، عاد عدد من الللاتينين إلى بلادهم الاصلية قبل اغلاق الرحلات الجوية مما أدى إلى انتشار العدوى سريعا فى الدول اللاتينية.

وأوضح إدواردو جاتوزو ، الأستاذ الفخري بجامعة كايتانو هيريديا في ليما: "خلال الأزمة في أوروبا ، عاد العديد من البيروفيين الذين يدرسون ويعملون هناك إلى البلاد ، تمامًا كما فعلوا في وقت لاحق من الولايات المتحدة، هناك تلقينا أول موجة كبيرة من المصابين".

3- فشل النظام الصحى

على الرغم من أن العديد من حكومات أمريكا اللاتينية استخدامت العزل لتوفير الوقت إلا أنها فى الاساس تعانى من فشل فى النظام الصحى.

وقال الخبراء إن "هناك بلدان عززت قدراتها الاستشفائية والتشخيصية ، ولم يتمكن البعض الآخر من التكيف مع السرعة التي ينمو بها الفيروس، قد يحدث هذا في البرازيل أو المكسيك ، والتى من المؤكد أنها لا تقوم بكمية الاختبارات المتوقعة."

4- تباين القرارات والتوجيهات التى جعلت المواطنين فى حيرة

تباينت القرارات والتوجيهات حول فيروس كورونا ، فعلى سبيل المثال، قالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينة إن فى بيرو كان هناك أناس لا يعرفون إذا كانت الكمامة مهمة أم لا ، ولا يعرفون كيفية استخدامها ولذلك فإنها لم تؤد الغرض منها .

وهناك بعض الدول الآخرى مثل البرازيل، الذى نشر رئيسها إشاعة أن فيروس كورونا ما هو إلى انفلونزا وان الاقتصاد أهم فى الوقت الحالى

5- اقتصاد غير مستقر

تعتبر الحالة الغير مستقرة لاقتصاد دول أمريكا اللاتينينة عنصرا مهما للخبراء عندما يتعلق الامر بتوضيح سبب عدم تحقق تدابير قاسية فى احتواء فيروس كورونا.

وقال نائب مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ، يارباس باربوسا: "إننا نشهد زيادة كبيرة للغاية في الحالات في العديد من البلدان. ​​ربما يرجع ذلك إلى التحديات التي تواجهها دول أمريكا اللاتينية مع الفقر والاقتصاد غير الرسمي والصعوبات في تطبيق إجراءات الإبعاد الاجتماعي".