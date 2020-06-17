اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:45 م
خالد صلاح
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وفاة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:07 م
وفاة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق
أ ش أ

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فقدت أسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط واحدًا من أخلص أبنائها بوفاة الأستاذ شوقي السيد نائب رئيس التحرير الأسبق عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض استغرق أسبوعين.
‏ تخرج الفقيد الراحل في كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة عام 1958 وبدأ مشوار عمله الصحفي مطلع الستينات بمجلة الإذاعة والتلفزيون، ثم انتقل للعمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970، وتنقل في العمل بين أقسامها المتعددة، وعمل مراسلا لها في المملكة المغربية، ثم شغل منصب نائب رئيس التحرير لشؤون قطاع الأخبار.
‏ وكان الفقيد الراحل نموذجا يحتذى في الخلق الكريم والتفاني في العمل والأداء.

شوقى السيد

وفاة شوقى السيد

وكالة أنباء الشرق الأوسط

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