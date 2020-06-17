وصول 5 آلاف بطاقة صرف لمستفيدى تكافل وكرامة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قالت سعدية محمود، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إنه تم تسلم 5 آلاف بطاقة تكافل وكرامة محدثة، من بين 12 ألف تم تقديم ملفات للمستحقين لها لميكنتها.

وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع"، انه سيتم هذا الشهر الصرف لجميع الحالات المسجلة وجارى فرز من صدرت له بطاقة من بين الكشوف وأخطار البريد بأسماء من لم تصدر له بطاقة ليتم الصرف يدويا خلال أيّام .

وأضافت أنه تم إرسال الملفات للوزارة، وجارى مراجعة ملف كل من لم تصل بطاقة صرف إلكترونية له، وتحديد الموقف وإفادته بما هو مطلوب من أوراق لاستكمالها .

وأكدت مدير تضامن شمال سيناء أن الوزارة حريصة على مستحقات كل مستفيد فى شمال سيناء نظرا لظروف المحافظة وأنه سيتم خلال أيّام حل كافة العقبات فى هذا الجانب .

وقالت إنها تطمئن كل مستحق أن كافة الإدارات حاليا يكف الموظفين بها على مراجعة كل ملف لاستيفاء الأوراق وإخطار المستفيد إذا ما تطلب منه إحضار مستندات إفادة أخرى مطلوبة فى إطار ميكنة الخدمة .

وأضافت أنه لا صحة لما يتردد من خفض قيمة مستحقات تكافل وكرامة المقررة لكل حالة وكل مايتم هو مراجعة ملف الحالات ومدى الاستحقاق لها من عدمه .

وكانت شمال سيناء شهدت حالة ارتباك بين المستفيدين من صرف مستحقات تكافل وكرامة بعد أن فوجئ بعضهم بعدم استحقاقهم للصرف، وتجمعت أعداد منهم أمام مكاتب الإدارات والمديرية لمعرفة ما هو مطلوب من أوراق وتم إبلاغهم انه بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا لا يتم تلقى اى اوراق.

وقدم المستفيدون المضارون شكاوى عاجلة لمديرية التضامن الاجتماعى والإدارات بالمحافظة مطالبين بسرعة الصرف لهم.