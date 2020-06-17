وزير الكهرباء يجيب على تساؤلات المواطنين أون لاين

كتبت رحمة رمضان

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه من منطلق حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على التواصل والحوار والاستماع والرد على طلبات واستفسارات المواطنين والعاملين بقطاع الكهرباء سيتم تنظيم لقاء مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على قناة الشركة القابضة لكهرباء مصر على يوتيوب.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يمكن الآن طرح مقتراحات واستفسارات المواطنين على قنواتنا الرسمية، وسيتم تناولها فى لقاء خاص وحصرى مع وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر وهى كالآتى: تويتر https://twitter.com/EEHCSM إنستجرام https://www.instagram.com/eehcsm لينكد إن https://www.linkedin.com/company/eehcsm يوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCRvEtY0CVMzixsMCGzjctqg?sub_confirmation=1

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أكد أنه حريص على التواصل مع المواطنين، وبحث شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء بنفسه ومتابعة سرعة حلها والتأكد من عدم تكرارها.