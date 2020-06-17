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وزير الرى السودانى: نرفض تقاسم المياه والنقاط القانونية لسد النهضة قرار سياسى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:44 م
وزير الرى السودانى: نرفض تقاسم المياه والنقاط القانونية لسد النهضة قرار سياسى وزير الري السوداني
كتب سمير حسنى

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أعلن الدكتور ياسر عباس وزير الري السودانى، رفضه التام لمسألة الزج بقضية تقسيم مياه نهر النيل، فى المفاوضات الجارية، مضيفا: لم يتم إقحام اتفاقية تقاسم المياه بين مصر والسودان، مشددا على أن ما حدث خلال السنوات الماضية هو التفاوض حول مسألة ملء وتشغيل سد النهضة فقط، لذلك فإن السودان وافق على بناء سد النهضة كمبدأ أساسى فى القانون الدولى دون إحداث أثر ذو شأن".

 

وأضاف وزير الري السوداني في مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "ليس هناك حل لمشكلة سد النهضة إلا التفاوض..إثيوبيا ممكن تولد كهربا وتنمية دون الإضرار بالسودان ومصر..وقد توفر مياه السد حال وجود فترات جفاف طويلة، والنقاط القانونية قرار سياسي ".

 

وقال وزير الري السوداني، إن سد الروصيرص الذى يبتعد 100 كيلو متر عن سد النهضة لن يتم تشغيله بصورة آمنة دون توقيع اتفاق على تشغيل وملء سد النهضة الاثيوبي".

 

واختتم وزير الري المؤتمر قائلا: "مصلحة السودان والأجيال القادمة في المقام الأول.. وأطمئن شعبنا لم يحدث أى نقاش حول تقاسم المياه استنادا إلى ذلك ونرفض الإشارة إلى تقاسم المياه".

 


وزير الري السوداني

سد النهضة

السودان

اثيوبيا

قضية سد النهضة

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