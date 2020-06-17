وزيرة الإسكان الكويتية: أنهينا خدمات 135من الوافدين كمرحلة أولى لتكويت الوظائف

إيمان حنا

شرعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بالكويت الدكتورة رنا الفارس، بتنفيذ خطة من 3 مراحل، لتكويت وظائف الوافدين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تنتهي في الأول من أبريل من العام المقبل، على أن تصبح المؤسسة خالية من الموظفين غير الكويتيين في الأول من يوليو 2021.وفق الراى الكويتية.

وقالت الفارس في كتابها إلى مدير عام المؤسسة، بعنوان: «خطة تطوير العمل بالمؤسسة، من خلال التكويت وتمكين الكوادر الوطنية»، انه انسجاماً مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، فقد صدرت جملة من القرارات ذات العلاقة من ديوان الخدمة المدنية، خاصة بتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية.



وأضافت ان القرارات من حيث المبدأ أتت متوافقة مع التوجيه الدستوري الخاص بضوابط تولي الوظائف العامة، والذي نص صراحة على قصرها من حيث الأصل، على المواطنين الكويتيين، أما الاستثناء بجواز تولي الأجانب لهذه الوظائف، فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه، وذلك التزاماً بمفهوم المشروعية، حيث قرّرت المادة (26) من الدستور أن الوظائف العامة خدمة وطنية تنوط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولی الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.



ولفتت الفارس إلى أن توالي إصدار القرارت الخاصة بعملية التكويت، دون أن يكون لتلك القرارات أثر عملي على أرض الواقع داخل قطاعات المؤسسة، يجعل منها من حيث الأثر هي والعدم سواء، لذلك نصدر توجيهنا المرفق متضمناً خطة إحلال ذات طابع زمني محدد، تتوافق مع احتياجات المؤسسة، متضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة، وتحقق الغاية المنشودة بتكويت العاملين في قطاعاتها بالكوادر الوطنية، القادرة على النهوض بعمل المؤسسة، وتحسين أدائها بشكل عام، فالوظائف العامة كما أتى بالنص الدستوري، هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة.



وتابعت أن مراحل خطة التكويت تبدأ من خلال إنهاء عقود موظفي المؤسسة من غير الكويتيين، حيث إن إجمالي عدد الموظفين المعينين في المؤسسة من الوافدين 398 موظفاً، وعليه تبدأ المرحلة الاولى بإنهاء عقود ما نسبته 33 في المئة من غير الكويتيين، على ان تبدأ فترة الانذار في الاول من يوليو القادم، وتلحقها المرحلة الثانية بإنهاء خدمات ما نسبته 33 في المئة من غير الكويتيين، تبدأ فترة الإنذار في الاول من نوفمبر، وتليها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنهاء خدمات بقية الموظفين غير الكويتيين، على أن تبدأ فترة الإنذار لهم في الاول من ابريل 2021.



وأشارت الفارس إلى أن يراعى في تنفيذ خطة التكويت التالي: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين، الواردة أسماؤهم في كشف المرحلة الأولى، على أن يصدر قرار إنهاء خدماتهم في موعد أقصاه 15 يونيو 2020، وتزويدنا بقوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم، تفعيلا للمرحلتين الثانية والثالثة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.



وأضافت يستثنى من الخطة الفئات التالية، الموظف غير الكويتي لأم كويتية، الموظفون غير محددي الجنسية، المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت، بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفو الخدمات (سائق وخدمات مناولة).



كما تضمن كتاب الفارس إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في «السكنية»، وإعداد مقترح لتعديل لائحة شؤون التوظيف بالمؤسسة، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة، بحيث يتضمن البنود التالية: ألا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة موقتة وبطريق التعاقد، وذلك وفقا لنماذج العقود الملحقة بهذه اللائحة، ويختص المدير العام بتوقيعها بعد موافقة الوزير، واقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط.



وطالبت الفارس بعدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في المؤسسة، اعتباراً من تاريخه، وإعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسة بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود غير الكويتيين، ورفعها بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، مع وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.