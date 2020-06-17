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وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:00 ص
وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس مركز مسح كوفيد 19 ”drive through“
كتب محمود راغب

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بدأ أمس الثلاثاء، مركز مسح "كوفيد 19"، "drive through" الملحق بالمستشفى الميدانى بجامعة عين شمس، عمل مسحات تحليل covid-19 pcr من خلال خدمة drive through، وذلك من العاشرة صباحا وحتى السادسة والنصف مساء، حيث يتم سحب العينات من المريض داخل السيارة دون الترجل منها وذلك بمقر خدمة drive through الأولى فى مصر بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس.
 
وينشر "اليوم السابع"، خطوات عمل مركز المسح لإجراء تحاليل كوفيد19 بنظام "درايف ثرو" Drive Through، كما يلى:
 
- يقوم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول.
 
- يدخل طالب التحليل مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته.
 
- يتم تعقيم السيارة، ثم التوجه لشباك سحب العينة.
 
-يقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج.
 
- انتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول.
 
- يسمح ذلك بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى.
 
-  يتم ذلك طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.
 
- حددت الخدمة أرقام الاصال 01050493341، 01050493340.
 
-  يكون الدخول بأولوية الحضور بنظام first come first serve.
 
- أسعار تحليل covid-19 pcr تصل لـ2000 جنيه وتحليل أجسام مضادة سريع بـ450 جنيها. 
 
يذكر أن التحاليل يتم تشغيلها ومراجعتها وإصدار نتائجها بمعرفة المعمل المرجعية ويتم إرسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى لسحب العينات، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد بجامعة عين شمس، نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.
 
وتعرف رئيس الوزراء على خطوات عمل مركز المسح لاجراء تحاليل كوفيد19 بنظام "درايف ثرو"Drive Through   وهي التجربة الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين شركة برايم سبيد، ووزارة التعليم العالى ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمعامل المرجعية التابعه له، وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تفاصيل خدمة التحاليل بنظام "درايف ثرو" Drive Through  وذلك في ضوء السعي لتطبيقها من خلال إنشاء محطات للتحاليل الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التشخيص المبكر لكافة الحالات لتقليل حالات الوفاة والحالات الخطرة.
 
 
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جامعه عين شمس

كورونا

المستشفى الميدانى

درايف ثرو

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

drive through

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