هيئة الصحة السويدية: وفيات فيروس كورونا تتجاوز 5 آلاف

رويترز

قالت هيئة الصحة العامة فى السويد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، تجاوز اليوم الأربعاء، خمسة آلاف وفاة، وهو رقم أعلى بكثير من الدول المجاورة، وبلغ العدد الرسمى الإجمالى للوفيات 5041، ارتفاعا من 4939 أمس الثلاثاء.

واتبعت السويد نهجا، أقل حزما فى مكافحة فيروس كورونا، حيث أبقت معظم المدارس والمتاجر والمطاعم مفتوحة، واعتمدت على إجراءات طوعية تركز على التباعد الاجتماعى والنظافة الشخصية.

وعدد الوفيات فى السويد، نسبة لعدد السكان، أعلى بكثير من الدنمرك والنرويج وفنلندا حيث تتبع السلطات هناك نهجا أكثر صرامة.

لكن العدد، أقل مقارنة ببريطانيا وإيطاليا وإسبانيا التى فرضت أيضا إجراءات للعزل العام.