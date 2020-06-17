هنا عاش الشعراوى وهنا سجل حلقات دروسه التلفزيونية

تمر اليوم وكرة رحيل أمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى والذى رحل عن عالمنا بتاريخ 17 مايو 1998 عن عمر يناهز 87 عام .

وقد رصدت كاميرا اليوم السابع الفيلا التى عاش فيها الراحل لمنطقة الهرم والمسجد الذى واظب على تسجيل الدروس به للتلفزيون كما أن الشارع الذى يسكن فيه وبه المسجد سمر على اسمع شارع الشيخ محمد متولى الشعراوى.

يذكر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي ولد فى منتصف أبريل 1911م بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وحفظ القرآن الكريم وهو ابن عشرٍ، وأتمّ علم تجويده في سنّ الخامسة عشرة، كان علماً بارزاً في الدعوة إلى الله تعالى، فكان إماماً وداعياً ومفسّراً للقرآن الكريم، بل إنّه صاحب أوّل تفسيرٍ شفويٍّ للقرآن الكريم، حيث أتمّ تفسير القرآن الكريم كاملاً على إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية

و تولي الشعراوي عدد من المناصب، و عمل مدرسا في المعاهد الدينية في مصر. خرج في إعارة للملكة العربية السعودية مدرّساً في جامعة الملك عبد العزيز آل سعود. تعيّن الشعراوي وكيلاً لمعهد طنطا الديني، ثمّ أصبح مديراً لأمور الدعوة في وزارة الأوقاف. عين الشعراوي مديراً عامّاً لمكتب وزارة شؤون الأزهر. ثم وزيراً للأوقاف وتسيير شؤون الأزهر. وتفرغ لشؤون الدعوة إلى الله بعد عام 1989، و رفض تولي جميع المناصب السياسية.