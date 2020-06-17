اليوم السابع
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نقيب المهندسين من عزل كورونا: شكرا لجيش مصر الأبيض "حقا إن الأمر جلل"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:25 م
نقيب المهندسين من عزل كورونا: شكرا لجيش مصر الأبيض "حقا إن الأمر جلل" المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس

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أصدر المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، رسالة تحمل فى طياتها معان كثيرة ومشاعر متضاربة وشعور بالعرفان، إلى زملائه وأبنائه أعضاء المجلس الأعلى وهيئة مكتب النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، من داخل عزله المنزلى، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، موجها شكره وامتنانه لأبناء الجيش الأبيض، أبناء وزارة الصحة.
 
وتضمنت رسالة ضاحى:" شكره لما يقدموه من جهود مضنيه من أجل مكافحة هذا الفيروس اللعين، وقال ضاحى فى رسالته،: لقد تأثرت كثيرا لاهتمامكم ومتابعتكم ودعائكم لى أثناء مرورى بهذه الوعكة الصحية التى ألمت بى أثر تعرضى للإصابة بفيروس كوفيد 19، ولا أجد الكلمات التى تفيكم حقكم ولكم منى كل الحب والتقدير على ما لقيته منكم جميعا من مشاعر طيبة واستمرار السؤال عنى وعذرا عن عدم استطاعتى التواصل معكم خلال هذه الفترة نظرا لتلك الظروف.
 
وأضاف: أحمد الله كثيرا وأشكر فضله على وعلى أسرتى، انا متفائل خيرا والنتائج طيبة والمؤشرات مطمئنة، وثقتى بالله كبيرة فى تجاوزنا هذه المرحلة وهذا بفضل الله وفضل دعائكم لى، لقد أظهرت هذه الظروف معدنكم الطيب الكريم وهذا عهدي بكم دائما، وأود أن انتهز هذه الفرصه لأقدم من خلالكم كل الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل فى وزارة الصحة من مسئولين وأطباء وأطقم عمل فى مواجهة ومكافحة هذا الفيروس اللعين "حقا إن الأمر جلل "، وهم يبذلون جهودا مضنية تفوق كل تصور وتوقع ويواصلون العمل ليل نهار ويبذلون حياتهم في سبيل ذلك، فحق لهم ان يفخروا بما يقدمون لأبناء الوطن وهذا الشعب العظيم وحق علينا أن نشكرهم ونقدرهم علي مايبذلون.
 
وفي نهاية رسالته، أكد نقيب مهندسى مصر على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث قال: لا يفوتني أيضا ان أؤكد عليكم جميعا ضرورة الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية في كل مكان، وكل موقع عمل وكونوا حريصين كل الحرص علي انفسكم وأسركم ومرؤسيكم وزملائكم ووطنكم، أكرر شكري للجميع وأسأل الله العلي القدير أن يتم علي نعمته بالشفاء ولاسرتي، وأن شاء الله القاكم قريبا لنستكمل سويا مسيرة العمل النقابي بكل جهد لتعويض مافاتنا، وأسأل الله ان يديم عليكم جميعا وعلينا الصحة والعافية التي هي حقا التاج الحقيقي علي رؤوسنا جميعا.
 
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نقيب المهندسين

اصابة نقيب المهندسين بكورونا

اصابة هانى ضاحى بكورونا

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