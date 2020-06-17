مياه شمال وجنوب سيناء تعلن وقف التعدى على الخطوط الناقلة بالشريط الساحلى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، وقف التعدى على الخطوط الناقلة للمياه على الشريط الساحلى لمحافظة شمال سيناء، وانطلاق مواجهتها للتعديات .

وجاء فى البيان ، انه إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة وقف التعدى على أملاك الدولة و تنفيذاً لاستراتيجية الدولة ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى و تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الحفاظ على وصول خدمات منظومتى مياه الشرب والصرف الصحى و على تقيل نسبة الفاقد من مياه الشرب و مجابهة التعدى على خطوط المياه بكل حزم وإنفاذاً للقانون و ترشيداً لإستهلاك مياه الشرب أصدر اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب توجيهاته الى الادارة العامة للرقابة بضرورة وقف التعدى على الخطوط الناقلة للمياه على الشريط الساحلى لمحافظة شمال سيناء.

كما تقرر تنفيذ إجراءات الصيانة اللازمة للسيطرة على كميات المياه التى يتم ضخها من محطات إنتاج المياه و محطات روافع المياه.

وقامت لجنة ازالة التعديات بتمشيط المنطقة الواقعة بين مدينة القنطرة و مدينة بالوظة و تم إصلاح بعض التسريبات بهذه و مازال العمل جاريا فى المنطقة للمحافظة على وصول المياه للمواطنين .

وتم التشديد على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد و ضرورة ارتداء الكمامات اعمال التعقيم المستمر و كذلك مهمات السلامة و الصحة المهنية و اتخاذ كافة التدابير التى قررها مجلس الوزراء طبقا لخطة التعايش.